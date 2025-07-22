16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях В Самаре пройдет фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" В Самарской области 24 июля стартует молодежный форум "иВолга" В Самаре приступили к формированию программы развития городских пляжей Маршрут 429 могут продлить для пациентов онкодиспансера утром и днем

Общество

В Самаре пройдет фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всероссийский фестиваль "Россия — Моя история. Херсонес", приуроченный ко Дню Крещения Руси, пройдет 26–27 июля, накануне памятной даты, в сети Исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Напомним, в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина проект "Россия — Моя история" стал частью федерального проекта "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети". На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала "Россия — Моя история. Херсонес", тематические выставки и интерактивные программы.

"Херсонес — один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного Российского государства, поэтому для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается всё: и духовные начала, и государственные, и исторические, культурные наши традиции", — сказал Президент России Владимир Путин.

Святой равноапостольный князь Владимир — крестный отец для всех православных христиан. Как раз в эту эпоху до и после Крещения Руси в 988 году посетителей мультимедийных исторических парков "Россия — Моя история" перенесет бенто-сериал. Это 5 коротких серий, повествующих о зарождении христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвете в Великой Византии, о взаимоотношениях с Русью, в частности осаде Херсонеса и крещении князя как условия для заключения союза между государствами и женитьбе князя Владимира на византийской царевне Анне.

Фестиваль "Россия — Моя история. Херсонес" приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Республике Крым. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции, в основе которой авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона "Крестный отец". Это художественно-документальное повествование от первого лица, в котором князь сам ведёт нас по ключевым вехам своей жизни: от детства, через жёсткие испытания власти и войны, к свету веры. Особое внимание уделено сцене крещения князем собственной дружины в Херсонесе — элиты того времени, первого шага к преобразованию государства изнутри.

Все мероприятия в рамках фестиваля пройдут бесплатно, с расписанием можно ознакомиться на ресурсах парка "Россия — Моя История" в  Самаре.

Расписание:
26.07.2025
11.00 — 12.00 "Живая линия". Творческая встреча с Еленой Александровной Стажук, иконописцем, основателем и руководителем первой международной онлайн-школы "Русская Иконописная Школа". Магистр архитектуры, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, член Международной общественной организации "Союз православных женщин" расскажет о написании икон, а также покажет инструменты, при помощи которых иконы пишутся по старинным технологиям: сусальное золото, натуральные минеральные пигменты, иконописную доску, кисти, лаки и др.

12.00 — 12.50 Лекция "Крещение Руси. Неизвестные страницы" заместителя руководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, старшего преподавателя Самарской духовной семинарии, настоятеля домового храма святой мученицы Татианы при СамГТУ, иеромонаха Герасима (Вертея).
13.00 — 13.15 Открытие планшетной выставки "Церковь и образование" (с участием о. Герасима (Вертея). Информационный проект подготовлен Самарским политехом и Самарской епархией Русской Православной Церкви. 10 планшетов повествуют о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, о монастырском просвещении, о книгопечатании и других интересных фактах. Храм св. мц. Татианы создан в 2000 г. по инициативе Владимира Васильевича Калашникова и по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и стал первым в регионе, открытым на базе вуза.

13.15 — 14.00 Обзорная экскурсия по экспозиции "Рюриковичи"

14.00 — 15.00 Общероссийская премьера бенто-сериала "Россия — Моя история. Херсонес".
Сериал об истории Древнего Херсонеса создан на основе исторических и археологических данных с использованием возможностей искусственного интеллекта командой проекта "Россия — Моя история". Пять коротких серий погрузят зрителей в события эпохи Римской Империи и до крещения князя Владимира в Херсонесе (5 серий, общая продолжительность около 1 часа).

27.07.2025

14.00 — 15.00 Показ бенто-сериала "Россия — Моя история. Херсонес".

Команда проекта "Россия — Моя история" приглашает всех провести последние июльские выходные в мультимедийных исторических парках всей семьей, а также в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", если вы отдыхаете в Крыму. Как более тысячу лет назад Святой равноапостольный князь Владимир объединил русский народ, так сегодня жители России могут объединиться, чтобы помнить истоки русской духовности. Узнать о мероприятиях в Херсонесе можно на сайте: https://херсонес.рф.
Вход на мероприятия — БЕСПЛАТНЫЙ.

Исторический парк "Россия — Моя история"
Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.
Тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3