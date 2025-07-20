Из-за провала асфальта на Московском шоссе автобусы не заезжают на Мехзавод

Из-за провала асфальта на дублере Московского шоссе в районе остановки общественного транспорта "10-й квартал" изменена схема движения четырех автобусных маршрутов, сообщает департамент транспорта Самары.
"Движение автобусов маршрута № 1, 51, 67, 87 будет осуществляться без заезда на ООТ "пос. Мехзавод", с выездом на Московское шоссе", — уточняют в ведомстве.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????