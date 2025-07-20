Из-за провала асфальта на Московском шоссе автобусы не заезжают на Мехзавод

Из-за провала асфальта на дублере Московского шоссе в районе остановки общественного транспорта "10-й квартал" изменена схема движения четырех автобусных маршрутов, сообщает департамент транспорта Самары.

"Движение автобусов маршрута № 1, 51, 67, 87 будет осуществляться без заезда на ООТ "пос. Мехзавод", с выездом на Московское шоссе", — уточняют в ведомстве.