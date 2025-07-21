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Общество

Знание.Лектор: известные наставники ждут участников из Самарской области

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 июля жители Самарской области могут подать заявку на пятый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Общество "Знание" анонсировало наставников проекта, среди которых известные государственные деятели, управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут онлайн-консультации для более 2 тыс. участников.

"Пока взрослые конкурсанты подают последние заявки, мы подвели итоги регистрации среди школьников и студентов СПО. В борьбу за статус лучшего лектора страны вступили 4196 ребят из всех регионов России. Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

От Самарской области в номинации "Юный лектор" участвуют 182 школьника и студента СПО. Им было доступно семь тематических направлений, из которых самым популярным в регионе стало "Туризм и национальная культура народов России".

Наставниками конкурсантов станут государственные деятели: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

С участниками встретятся известные представители медиа-сферы: генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, генеральный директор Медиахолдинга MAER Константин Майор, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, военные корреспонденты Александр Коц и Андрей Руденко.

Своим опытом также поделятся управленцы разных сфер: председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов, начальник Главного штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Владислав Головин, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

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