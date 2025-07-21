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Общество

В Тольятти из шлюза спасена косуля

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще на прошлой неделе, 14 августа, в комитет охоты и рыболовства поступило сообщение от жителей Тольятти: косуля упала в шлюз № 21, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативные действия сотрудников комитета позволили быстро извлечь животное из воды. После этого косуля была передана в заботливые руки волонтеров, которые занялись ее лечением.

В пятницу, 18 июля, косуля была выпущена на свободу в живописное Узюковское лесничество.

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