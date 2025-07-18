Выпускник "Школы героев" стал лауреатом первой Национальной премии АСИ "Страну меняют люди"

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов первой Национальной премии Агентства стратегических инициатив "Страну меняют люди". Премия, учрежденная по поручению Президента России Владимира Путина, вручается впервые.

Среди 1000 награжденных — выдающиеся ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты вносят вклад в развитие страны.

От Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" победителями стали ветеран СВО, социальный координатор филиала Сергей Алексеев, мама погибшего участника СВО, награжденного орденом Мужества, Елена Михайлова, ветеран СВО Евгений Радаев и руководитель благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Сергей Алексеев — выпускник первого потока "Школы героев", кадровый офицер, ветеран СВО и социальный координатор Самарского филиала Фонда "Защитники Отечества". Сергей Михайлович добровольцем отправился на специальную военную операцию, получил тяжелое ранение и контузию, награжден медалью "За отвагу". Сегодня он активно вовлекает ветеранов в военно-патриотическую работу, является членом клуба "ПАТРИОТЫ" и автором литературных произведений об СВО. Прошел обучение по программе "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". На премию Сергей представил проект "Уроки истории от СВОих", направленный на сохранение памяти о подвиге российских воинов.

"Для меня это оценка моей работы — помощь в возвращении участников СВО и их близких к мирной жизни. Приятно осознавать, что ты делаешь важное дело, и это ценят", — поделился ветеран спецоперации.

Елена Михайлова — ветеран педагогического труда и мать погибшего в СВО Романа Михайлова. Елена Николаевна — инициатор проектов "Святые страницы семьи" и "СВОя история", посвященных увековечиванию памяти павших героев. Она создала Михайловский сад в их честь, оформила музейную комнату, проводит Уроки мужества и помогает семьям погибших.

"Я сдержала обещание сыну Роме — дойти до Москвы с памятью о погибших ребятах. Это очень важно для меня", — сказала Елена Михайлова. Она также выразила благодарность коллегам из Фонда "Защитники Отечества" и местным властям за поддержку.

Обращение президента России Владимира Путина к лауреатам зачитал заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин: "Устремленность, созидательная энергия и готовность граждан приносить благо Отчизне — это основа всех наших достижений. Наш народ объединен любовью к Родине, солидарностью и готовностью побеждать любые испытания", — подчеркнул глава государства.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила: "Этот вечер — торжество таланта, труда и веры в Россию. Лучшая награда — видеть, как идеи наших лидеров меняют жизнь к лучшему".

Имена всех лауреатов будут размещены на медиафасадах по всей стране, а их проекты продолжат получать поддержку.