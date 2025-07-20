В Самарской области ожидается жара до +32

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся жары, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, жаркая погода с температурой воздуха +30, +32 С ожидается днем 21-23 июля.

Гражданам рекомендуется ограничь пребывание на солнце, а если пришлось выйти из дома, то стараться находиться в тени. На забывайте надевать головной убор и соблюдать питьевой режим.