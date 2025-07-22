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Общество

В Самарской области 24 июля стартует молодежный форум "иВолга"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 29 июля на территории Фестивального парка на Мастрюковских озерах в Самарской области пройдет Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. В этом году форум соберет 1400 участников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также других регионов России. Форум проводится в 13-й раз и традиционно становится площадкой для развития молодежных инициатив, получения нового опыта и формирования ценностного сообщества.

Торжественное открытие форума состоится 24 июля на главной сцене. Участников ждет насыщенная программа, которая начнется с парада делегаций. В этом году мероприятие пройдет в формате сюжетной игры. Открытие станет первой точкой захватывающего сюжета. По замыслу, из-за сбоя машины времени участники окажутся в мире, где стерта история, а будущее невозможно.

Кульминацией церемонии станет запуск символического арт-объекта "Машина времени", знаменующего старт игры. Гостей также ждут выступления творческих коллективов и встреча с почетными спикерами. Церемония даст начало яркой форумной неделе, где каждый сможет проявить себя и ощутить единство общей цели.

Сюжетная игра станет основой всей образовательной программы. Каждый участник будет включен в общий сценарий, в котором предстоит восстанавливать хронологию событий, искать связь между прошлым и будущим, изучать биографии выдающихся россиян и формировать образ страны, в которой хочется жить. Работа будет выстроена в рамках семи профильных направлений: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

В рамках форума состоятся два грантовых конкурса: Росмолодежь.Гранты, где участники смогут защитить проекты и получить до 1 млн руб. на реализацию инициатив, и конкурс грантов на развитие гражданского общества в Приволжском федеральном округе, организованный Фондом содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Культурная программа включит окружной конкурс региональной песни "Голоса иВолги", фестиваль диджеинга, турнир по дворовым видам спорта "Снова в спорт" и конкурс региональных шатров. Также участников ждут экскурсии на предприятия Самарской области, обзорные поездки по городу, мастер-классы, тематические встречи, спортивные мероприятия и вечерние творческие события.

Одним из центральных акцентов станет патриотическая повестка. На площадке будет работать павильон исторической памяти, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, все участники пройдут культурно-патриотический минимум: тематические вечерние площадки "Быть с Россией!", "Быть вместе!" и "Быть Первыми!", где через творчество, физическую активность и добровольчество молодежь сможет выразить свою позицию и ценности.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.

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