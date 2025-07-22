Мобильный интернет в России стал быстрее на 12%

МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года. Также МегаФон продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.
В ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®.
Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.
При оценке покрытия специалисты Ookla® провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км² по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.
Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве, также процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 ("Нева"), М-12 ("Восток") и М-4 ("Дон"): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.
Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и покрытию по России. Компания удержала лидирующую позицию благодаря активному развитию инфраструктуры по стране, в том числе активные работы велись в Самаре, Жигулёвске, Кинели, Отрадном, Чапаевске и ряде небольших населённых пунктов четырёх районов региона. В результате год к году медианная скорость скачивания в области выросла на 16,7%.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..