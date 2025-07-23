Музыканты, танцы, пляжи: чем живет самарская набережная

В Самаре в разгаре лето с привычной июльской жарой. Одним из центров городской жизни в это время традиционно становится набережная. Попросили фотографа Волга Ньюс прогулялся по ней и показать в репортаже, чем живет самое популярное место отдыха.
На каждом участке — свое настроение. Музыканты с гитарами и скрипками устраивают уличные концерты, собирая вокруг себя прохожих. У кафе "Чайка" проходит танцевальный мастер-класс, где участники разных возрастов с удовольствием повторяют движения из бачаты и сальсы.
Многие отдыхающие устремляются на пляж: кто-то загорает, кто-то купается. Активны и спортивные зоны, велосипедисты, самокатчики и бегуны используют велодорожки.
Самарская набережная привлекает не только жителей города, но и гостей из других регионов. Благодаря живописным видам, она востребована не только для прогулок, но и проведения фотосессий.
К вечеру набережная заполняется людьми, пришедшими полюбоваться закатами — многие просто приходят, чтобы посидеть у воды, пообщаться или сделать фотографии на фоне вечерней Волги.
Полный фоторепортаж смотрите по ссылке.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????