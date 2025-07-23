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Общество

Музыканты, танцы, пляжи: чем живет самарская набережная

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в разгаре лето с привычной июльской жарой. Одним из центров городской жизни в это время традиционно становится набережная. Попросили фотографа Волга Ньюс прогулялся по ней и показать в репортаже, чем живет самое популярное место отдыха.

Фото: Юлия Зиганшина

На каждом участке — свое настроение. Музыканты с гитарами и скрипками устраивают уличные концерты, собирая вокруг себя прохожих. У кафе "Чайка" проходит танцевальный мастер-класс, где участники разных возрастов с удовольствием повторяют движения из бачаты и сальсы. 

Многие отдыхающие устремляются на пляж: кто-то загорает, кто-то купается. Активны и спортивные зоны, велосипедисты, самокатчики и бегуны используют велодорожки. 

Самарская набережная привлекает не только жителей города, но и гостей из других регионов. Благодаря живописным видам, она востребована не только для прогулок, но и проведения фотосессий. 

К вечеру набережная заполняется людьми, пришедшими полюбоваться закатами — многие просто приходят, чтобы посидеть у воды, пообщаться или сделать фотографии на фоне вечерней Волги.

Полный фоторепортаж смотрите по ссылке.

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