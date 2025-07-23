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Общество

Самарские герои премии "Страну меняют люди": как проекты региона меняют будущее России

МОСКВА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялось награждение лауреатов первой национальной премии "Страну меняют люди", учрежденной Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента России Владимира Путина. Среди тысячи номинантов со всей страны — яркие представители Самарской области, чьи проекты уже несколько лет вносят вклад в развитие туризма, образования и патриотического воспитания.

В числе победителей — социально-образовательный проект "Вагон Знаний", созданный командой энтузиастов из Самары. Его авторы — Инна Гаврилова, Ольга Шандуренко и Ирина Блинова — разработали уникальный формат детских образовательных путешествий на поездах, который уже 7 лет объединяет школьников, студентов и туроператоров из разных регионов.

Проект признан лучшей практикой социально-экономического развития АСИ еще в 2018 году. За годы работы в нем приняли участие тысячи детей, а география маршрутов расширилась до 20 регионов России. В основе — живые уроки истории, реконструкции и интерактивные программы, которые делают путешествия незабываемыми.

"Эта награда — признание не только нашей команды работников Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания", но и всех, кто работает в проекте: туроператоров, реконструкторов, студентов-волонтеров. "Вагон Знаний" доказал: даже одна идея может изменить подход к образовательному туризму в стране", — говорит Инна Гаврилова.

Не менее значимый проект — "Промышленный туризм" Сергея Рыжова — начался в Самаре и вырос до всероссийского масштаба. Благодаря его команде более 2000 предприятий в 82 регионах открыли свои двери для экскурсий, показывая, как создаются привычные вещи — от продуктов питания до высокотехнологичных механизмов.

В рамках реализации проекта впервые в России было разработано более 1500 экскурсионных маршрутов на российские предприятия, создан агрегатор по промышленному туризму promtourism.ru и открыты 5 центров компетенций промышленного туризма. По данным АСИ, в результате реализации проекта в 2024 году туристический поток на российские предприятия достиг 2 000 000 человек.

Как признается Сергей Рыжов, успех стал возможен благодаря слаженной работе многих людей: Натальи Кисельниковой, разработавшей методологию, Алевтины Золотаревой, добавившей коммуникационные решения, и поддержке Агентства стратегических инициатив.

"За каждым из 82 регионов стоят люди: люди, которые курируют региональные команды, люди, которые создают экскурсии на предприятиях, люди, которые генерируют проекты и вышли уже далеко за рамки просто промышленных туров. Все эти люди, благодаря большой экосистеме, обмениваются опытом, делятся лучшими практиками, и вместе мы формируем контур продвижения промышленности как внутри страны, так и за ее пределами. Огромная честь получить эту награду и огромный вызов развивать этот проект дальше, показывая, что все в нашей стране со смыслом, с перспективой, с потенциалом. И все в нашей стране благодаря людям, которые в ней живут", — говорит Сергей Рыжов.

Также среди лауреатов Анастасия Кнор, директор фонда "Том Сойер Фест-Наследие", которая вместе с волонтерами возвращает к жизни исторические здания, сохраняя культурное наследие Самары.

Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям.

Напомним, от Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" победителями стали ветеран СВО, социальный координатор филиала Сергей Алексеев, мама погибшего участника СВО, награжденного орденом Мужества, Елена Михайлова, ветеран СВО Евгений Радаев и руководитель благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Сергей Алексеев — выпускник первого потока "Школы героев", кадровый офицер, ветеран СВО и социальный координатор Самарского филиала Фонда "Защитники Отечества". Сергей Михайлович добровольцем отправился на специальную военную операцию, получил тяжелое ранение и контузию, награжден медалью "За отвагу". Сегодня он активно вовлекает ветеранов в военно-патриотическую работу, является членом клуба "ПАТРИОТЫ" и автором литературных произведений об СВО. Прошел обучение по программе "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". На премию Сергей представил проект "Уроки истории от СВОих", направленный на сохранение памяти о подвиге российских воинов.
"Для меня это оценка моей работы — помощь в возвращении участников СВО и их близких к мирной жизни. Приятно осознавать, что ты делаешь важное дело, и это ценят", — поделился ветеран спецоперации.

Премия "Страну меняют люди" стала не просто наградой, а признанием того, что настоящие изменения начинаются с инициативы отдельных людей. Как отметил в своем обращении Президент России Владимир Путин, именно такие проекты создают основу для развития страны и объединяют общество. Самарские лауреаты доказали: даже локальные идеи способны вырасти в общенациональные практики, если за ними стоят целеустремленные и неравнодушные люди. Сегодня эти проекты — не просто успешные истории, а пример того, как можно менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Гид потребителя

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