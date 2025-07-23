Для помощи в трудоустройстве участников СВО работает специальный интернет-ресурс

В Самарской области работает интернет-сервис по возможностям трудоустройства для участников специальной военной операции "Самара — работа для СВОих" — https://trud-svo.samregion.ru. Он разработан и запущен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования и т. д. Есть раздел с вакансиями для людей без опыта работы, для людей с ограничениями по здоровью, с гибким графиком. Для удобства создана карта, чтобы можно было сразу увидеть, где расположено предприятие, предлагающее понравившуюся вакансию.
"На одном ресурсе собрана вся информация, которая может помочь в трудоустройстве участникам специальной военной операции, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Представлены вакансии в разных сферах, размещена информация о возможности пройти профессиональное обучение или открыть свое дело. Есть форма для вступления в клубы "Работа для СВОих", которые действуют при каждом центре занятости населения. Предлагаю всем ветеранам СВО, которым нужна помощь в трудоустройстве, воспользоваться этим порталом. Если необходима помощь персонального куратора, достаточно отправить заявку также через портал".
Если необходима дополнительная консультация или содействие в трудоустройстве, можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения Самарской области по тел. 8 800 302-15-44.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????