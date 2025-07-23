В Самаре ограничено движение транспорта на ул. Ставропольской до 20 сентября

В Самаре в связи с заменой аварийного участка канализационного коллектора ограничено движение по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской.
Сроки проведения работ с 7:00 23 июля до 23:59 20 сентября, сообщает городской департамент транспорта.
Маршрут автобуса № 9 будет осуществляться по Ташкентскому пер. — ул. Черемшанской — ул. Алма-Атинской, далее — по своему маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????