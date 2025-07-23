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Общество

В Самаре ограничено движение транспорта на ул. Ставропольской до 20 сентября

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с заменой аварийного участка канализационного коллектора ограничено движение по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской.

Фото: департамент транспорта Самары

Сроки проведения работ с 7:00 23 июля до 23:59 20 сентября, сообщает городской департамент транспорта.

Маршрут автобуса № 9 будет осуществляться по Ташкентскому пер. — ул. Черемшанской — ул. Алма-Атинской, далее — по своему маршруту. При рейсах в обратном направлении для объезда используются те же улицы.

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