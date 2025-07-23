В Самаре ограничено движение транспорта на ул. Ставропольской до 20 сентября

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В Самаре в связи с заменой аварийного участка канализационного коллектора ограничено движение по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской.

Фото: департамент транспорта Самары