Самарчанка хотела заработать на вкладах, но лишилась 1,4 млн рублей

В полицию Самары обратилась 72-летняя местная жительница, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По словам женщины, на ее сотовый телефон поступило сообщение от представителя банка. Неизвестный предложил получить выгодный процент от вклада, при этом необходимо внести более 1 млн рублей. Потерпевшую убедили, что в скором времени она получит большую прибыль. Самарчанка поддалась на уловки афериста и согласилась на встречу с неизвестным. У одного из домов в Ленинском районе Самары женщина передала курьеру порядка 1,4 млн рублей.
Когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы. Она обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы