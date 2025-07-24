Самарчанка хотела заработать на вкладах, но лишилась 1,4 млн рублей

В полицию Самары обратилась 72-летняя местная жительница, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По словам женщины, на ее сотовый телефон поступило сообщение от представителя банка. Неизвестный предложил получить выгодный процент от вклада, при этом необходимо внести более 1 млн рублей. Потерпевшую убедили, что в скором времени она получит большую прибыль. Самарчанка поддалась на уловки афериста и согласилась на встречу с неизвестным. У одного из домов в Ленинском районе Самары женщина передала курьеру порядка 1,4 млн рублей.

Когда неизвестный перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы. Она обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.