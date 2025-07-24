В Кинельском районе задержаны браконьеры с двумя тушами косуль

В пятницу, 19 июля, в охотничьем угодье "Висловское" Кинельского района в хода рейда был остановлен Volkswagen.

При проверке у пассажиров обнаружено охотничье оружие иностранного производства (калибр 7,62×52) оснащенное тепловизионным прицелом, а так же прибором бесшумной стрельбы. И две туши незаконно добытых сибирских косуль.

Попытка владельца оружия скрыться пресечена сотрудниками ДПС и специалистами комитета охоты и рыболовства. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, сообщает пресс-служба комитета.