В Кинельском районе задержаны браконьеры с двумя тушами косуль

В пятницу, 19 июля, в охотничьем угодье "Висловское" Кинельского района в хода рейда был остановлен Volkswagen.
При проверке у пассажиров обнаружено охотничье оружие иностранного производства (калибр 7,62×52) оснащенное тепловизионным прицелом, а так же прибором бесшумной стрельбы. И две туши незаконно добытых сибирских косуль.
Попытка владельца оружия скрыться пресечена сотрудниками ДПС и специалистами комитета охоты и рыболовства. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, сообщает пресс-служба комитета.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы