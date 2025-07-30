16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская пенсионерка потеряла 400 тыс. руб., переведя деньги на "безопасный счет" Директора по кредитованию АвтоВАЗБанка будут судить за мошенничество и отмывание денег Экс-таможенника из Самарской области обвиняют в превышении полномочий В Самаре задержали аферистку за обещание подкупить силовиков за 15 млн В с. Курумоч женщина ударила сожителя ножом в ходе пьяной ссоры

Преступления Происшествия

Тольяттинская пенсионерка потеряла 400 тыс. руб., переведя деньги на "безопасный счет"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о хищении 400 тыс. рублей.

Ей поступил звонок через мессенджер от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета женщины пытаются снять деньги. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на"безопасный счет".

Женщина выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, перевела все свои накопления на указанные реквизиты. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3