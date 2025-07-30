Тольяттинская пенсионерка потеряла 400 тыс. руб., переведя деньги на "безопасный счет"

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о хищении 400 тыс. рублей.

Ей поступил звонок через мессенджер от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета женщины пытаются снять деньги. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на"безопасный счет".

Женщина выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, перевела все свои накопления на указанные реквизиты. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.