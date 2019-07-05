Экс-прокурор Павлов рассказал о нестыковках в его деле

В четверг, 4 июля, в Самарском областном суде слушалась апелляционная жалоба экс-прокурора Безенчукского района Андрея Павлова на приговор, которым он был осужден на 4,5 года лишения свободы.

Напомним, неделей ранее коллегия судей под председательством федеральной судьи Ольги Васильевой начала рассматривать представление прокуратуры и жалобы защиты на решение Советского райсуда, которым Павлов был признан виновным в мошенничестве в отношении криминальной группировки "Законовские", представитель которой якобы передал ему в качестве мзды более 1 млн рублей.

На состоявшемся заседании экс-прокурор, взяв слово, хорошо поставленным голосом в течение шести часов докладывал судьям доводы своей жалобы, пытаясь показать предвзятость судьи, вынесшей ему приговор.

Главный мотив выступления Павлова — в отношении него была организована провокация с целью дискредитации и устранения с должности.

Экс-прокурору Безенчукского района Андрею Павлову вынесли приговор Теперь уже бывшему прокурору Безенчукского района Самары Андрею Павлову вынесен приговор: четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Провокатором выступил бывший сотрудник Ленинского райотдела полиции Александр Орлов (он же как передававший взятки фигурирует в деле бывшего замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова). С его братом Сергеем, тоже полицейским, Павлов был знаком по работе в прокуратуре того же района. Судьба развела их, когда Павлов ушел на повышение в Кировский район, и вновь свела при печальных обстоятельствах в самарском онкоцентре. Они обменялись телефонными номерами, но вскоре Сергей Орлов скончался и Павлов пошел на прощание.

По словам осужденного, через некоторое время с телефона покойного ему поступил звонок от его брата с просьбой о встрече. А как свидетельствует биллинг сотового номера Орлова, он с сентября 2017 г. активно перезванивался с оперативным сотрудником УФСБ.

На одной из состоявшихся встреч Павлов сделал на телефон аудиозапись разговора с Александром Орловым и написал рапорт о склонении его к получению взятки. Но подать рапорт начальству он не успел. А его телефон, изъятый при задержании, таинственным образом исчез и в опечатанном конверте № 6 до суда не дошел. Рапорт Павлова, как доказательство его невиновности, суд первой инстанции также не принял во внимание.

Из озвученных подсудимым материалов следует, что покойный ныне Сергей Орлов после увольнения из органов МВД на пенсию поступил на работу в администрацию района, где заведовал потребительским рынком, затем сотрудничал с "Законовскими", курируя работу их автостоянок. На работу к бандитам он пристроил и брата, которому достался "сельскохозяйственный сектор" ОПС. После смерти Сергея этот сектор якобы перешел Александру.

Согласно показаниям главаря ОПС Сергея Гафурова, Орлов около 10 лет возглавлял "службу безопасности" группировки и получал от руководства наличные "на улаживание вопросов" с властями. Орлов подавал списки тех, кого нужно отблагодарить, но фамилии Павлова свидетель там ни разу не встречал.

В то же время у Павлова были напряженные отношения с руководством Безенчукского района, который граничит с Красноармейским, известным как вотчина "Законовских".

Прокурор возмущался, что "член ОПГ Сараев (экс-глава Безенчукского района Евгений Сараев. - Прим. Волга Ньюс) возглавляет район и имеет в распоряжении многомиллионные суммы из местного бюджета", писал об этом секретные рапорты и пять раз пытался попасть на прием к начальству, но безуспешно.

Тем не менее по иску Безенчукской прокуратуры Октябрьский райсуд признал недействительным диплом юриста, имевшийся у главы района. Второй диплом тоже оказался под сомнением из-за "липового" первого высшего образования, полученного якобы в экономической академии.

В ходе противостояния с местной властью, распоряжавшейся землей вдоль берега Волги, на Павлова не единожды поступали анонимные жалобы. Тем не менее прокурор добился своего, и Сараев потерял должность, но и сам Павлов через месяц был арестован.

По его словам, став неудобным, он попал под жесткий прессинг, но попытаться получить разрешение генерального прокурора на его оперативную разработку местные правоохранители не рискнули, так как никаких весомых на то оснований не имели. Поэтому в суде неоднократно возникал вопрос о разрешении на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Павлова, которое якобы дал областной прокурор. Однако этого разрешения в материалах дела никто не видел, а на запрос в прокуратуру на его представление суду защита получила отказ — якобы документ секретный.

На следующем заседании планируется заслушать позицию адвоката Павлова.