В Тольятти арестовали четверых налетчиков

В Тольятти отправили под стражу четверых ранее судимых безработных местных жителей 21, 35, 36 и 38 лет. Их подозревают в разбое. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В середине июля в полицию обратился 47-летний мужчина, на которого напали в его собственной квартире. После звонка домофона он открыл дверь четверым незнакомцам, а те без разрешения зашли, избили его и забрали деньги и технику на общую сумму 170 тыс. рублей.
Вскоре полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Мужчины признали вину и рассказали, что от общего знакомого узнали, что у потерпевшего дома есть техника и деньги, и решили напасть. Украденные вещи они успели продать.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы