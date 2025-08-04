В Тольятти арестовали четверых налетчиков

В Тольятти отправили под стражу четверых ранее судимых безработных местных жителей 21, 35, 36 и 38 лет. Их подозревают в разбое. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В середине июля в полицию обратился 47-летний мужчина, на которого напали в его собственной квартире. После звонка домофона он открыл дверь четверым незнакомцам, а те без разрешения зашли, избили его и забрали деньги и технику на общую сумму 170 тыс. рублей.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Мужчины признали вину и рассказали, что от общего знакомого узнали, что у потерпевшего дома есть техника и деньги, и решили напасть. Украденные вещи они успели продать.