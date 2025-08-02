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Преступления Происшествия

В Сызрани произошла массовая драка между кланами курдов

СЫЗРАНЬ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сейчас несколько пострадавших в больнице.

Фото: предоставлено автором
Как сообщил источник, "разборки" произошли между кланами Калоянов и Тамоянов. По данным источников, минимум трое — с ножевыми ранениями. 
"По предварительным данным, клан Тамоян порезали клан Калоян. А за несколько дней до случившегося Калояны избили Тамоянов. С ножевыми — Сергей Калоян, Владимир и Арман. Резня произошла сегодня утром возле фермы Тамоянов", — сообщил источник. 
В ЦГБ сейчас полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области обещали уточнить информацию. 
"В результате массовой драки пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", — рассказали также в минздраве Самарской области. 

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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