В Сызрани произошла массовая драка между кланами курдов

Сейчас несколько пострадавших в больнице.

Как сообщил источник, "разборки" произошли между кланами Калоянов и Тамоянов. По данным источников, минимум трое — с ножевыми ранениями.

"По предварительным данным, клан Тамоян порезали клан Калоян. А за несколько дней до случившегося Калояны избили Тамоянов. С ножевыми — Сергей Калоян, Владимир и Арман. Резня произошла сегодня утром возле фермы Тамоянов", — сообщил источник.

В ЦГБ сейчас полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области обещали уточнить информацию.

"В результате массовой драки пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", — рассказали также в минздраве Самарской области.