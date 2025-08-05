В отношении экс-директора МП "Ремжилуниверсал" снова ведут расследование

Прокуратура отменила прекращение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении теперь уже бывшего директора МП "Ремжилуниверсал" Алексея Осипова. Копия документа имеется в распоряжении редакции.
Напомним, МП занималось операциями с недвижимым имуществом, организацией работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной собственности, разборкой и сносом зданий, благоустройством территории Самары и т. д.
Как следует из материалов надзорного ведомства, претензии касались заключения контракта с ООО "Самарские ТВ коммуникации". Предполагается, что могли быть завышены объемы работ. В итоге ущерб может составлять более 1,6 млн рублей. Полицейские прекратили расследование, но представители прокуратуры на днях это постановление отменили.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы