В отношении экс-директора МП "Ремжилуниверсал" снова ведут расследование

Прокуратура отменила прекращение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении теперь уже бывшего директора МП "Ремжилуниверсал" Алексея Осипова. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

Напомним, МП занималось операциями с недвижимым имуществом, организацией работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной собственности, разборкой и сносом зданий, благоустройством территории Самары и т. д.

Как следует из материалов надзорного ведомства, претензии касались заключения контракта с ООО "Самарские ТВ коммуникации". Предполагается, что могли быть завышены объемы работ. В итоге ущерб может составлять более 1,6 млн рублей. Полицейские прекратили расследование, но представители прокуратуры на днях это постановление отменили.