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Преступления Происшествия

Следствию указали на волокиту по делу директора МП "Ремжилуниверсал"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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И.о. прокурора Самары Евгений Московцев удовлетворил жалобы на волокиту по уголовному делу, которое возбуждали в отношении директора муниципального предприятия "Ремжилуниверсал" Алексея Осипова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, по мнению источников, расследование связано с "мертвыми душами" и неправильным расходованием средств. МП занималось операциями с недвижимым имуществом; организацией работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной собственности; разборкой и сносом зданий; благоустройством территории г. о. Самара и т. д.

При этом, по непроверенным данным, Осипов якобы мог выезжать за границу в период расследования.

"Доводы обращения по факту допущенной волокиты по уголовному делу, а также непринятию мер к допросу Осипова и избранию в отношении него меры пресечения, нашли свое подтверждение, в связи с чем в адрес начальника СУ У МВД России по г. Самаре внесено требование", — указано в постановлении об удовлетворении жалоб, которое подписано Московцевым.

Недавно глава Самары Елена Лапушкина подписала распоряжение о реорганизации МП "Ремжилуниверсал".

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