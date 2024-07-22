В отношении директора МП "Ремжилуниверсал" возбудили уголовное дело

Под уголовное дело подпал директор муниципального предприятия "Ремжилуниверсал" Алексей Осипов. По данным источников в силовых структурах, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Известно, что уголовное дело возбудили сотрудники СУ СКР по Самарской области. Далее по решению прокуратуры расследование передали в отдел полиции Железнодорожного района Самары. Ход и результаты расследования состоят на контроле у руководства Главного следственного управления ГУ МВД по Самарской области. По мнению источников, претензии могут быть связаны с "мертвыми душами" и неправильным расходованием средств.

Интересно, что буквально сегодня стало известно: глава Самары Елена Лапушкина подписала распоряжение о реорганизации МП "Ремжилуниверсал". Предприятие должно быть преобразовано в бюджетное учреждение "Служба сопровождения операций с имуществом". Необходимость реорганизации мотивируется необходимостью исполнения федерального законодательства.

На текущий момент МП занималось операциями с недвижимым имуществом; организацией работ по установлению границ земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в муниципальной собственности; разборкой и сносом зданий; благоустройством территории г.о. Самара; содействием органам местного самоуправления при организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).