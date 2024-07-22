Мэрия Самары до октября реорганизует МП "Ремжилуниверсал"

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Глава Самары Елена Лапушкина подписал распоряжение о реорганизации муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". МП будет преобразовано в бюджетное учреждение "Служба сопровождения операций с имуществом".