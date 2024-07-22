Мэрия Самары до октября реорганизует МП "Ремжилуниверсал"

Глава Самары Елена Лапушкина подписал распоряжение о реорганизации муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". МП будет преобразовано в бюджетное учреждение "Служба сопровождения операций с имуществом".
Необходимость реорганизации мотивируется необходимостью исполнения федерального законодательства.
Основной целью деятельности МБУ станет "обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в части сохранения и использования муниципального имущества".
Мероприятия по реорганизации должны быть завершены до 30 сентября.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.