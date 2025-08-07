Главного архитектора Отрадного подозревают в получении взятки

В Самарской области начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор Отрадного стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Экс-чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, осенью 2024 г. он получил взятку от представителя некоммерческой строительной организации. За незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки подрядчик благоустроил территорию у дома родственницы архитектора.
Расследование продолжается.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы