16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец выманил у знакомого 1 млн руб. под видом полицейского Главного архитектора Отрадного подозревают в получении взятки Прокуратура: детские аттракционы в Тольятти работали с нарушениями Полиция устроила облаву на сызранца, который в одном из ангаров оборудовал нарколабораторию В Самарской области аферисты выманили 900 тысяч у пенсионерки

Преступления Происшествия

Главного архитектора Отрадного подозревают в получении взятки

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор Отрадного стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Экс-чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, осенью 2024 г. он получил взятку от представителя некоммерческой строительной организации. За незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки подрядчик благоустроил территорию у дома родственницы архитектора.

Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31