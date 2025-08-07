В Самарской области аферисты выманили 900 тысяч у пенсионерки

Самарская полиция расследует очередное уголовное дело, связанное с телефонными мошенничествами. На этот раз жертвой аферистов стала 61-летняя местная жительница, лишившаяся 900 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Обман произошел по классической схеме: жертве позвонила "специалист по аннулированию кредитов". Она убедила пожилую женщину, что за деньги может помочь ей избавиться от долгов.

Убедительность мошенницы сыграла решающую роль. Пенсионер, обеспокоенная размером платежей по имеющимся кредитам, не смогла устоять перед натиском "специалиста".

Денежные переводы на общую сумму свыше 900 тыс. рублей несколько дней женщина делала на мобильные телефоны и указанные расчетные счета. Злоумышленники смогли настолько запутать женщину, что она без колебаний рассталась со своими накоплениями.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионер незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.