16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области аферисты выманили 900 тысяч у пенсионерки Самарец с "инвалидностью" попал под уголовное дело, обманув государство на 2 млн рублей Водителя, сбившего насмерть пешехода в Самаре, отправили под стражу Подозреваемые в стрельбе в Сызрани цыгане арестованы Тольяттинец пытался ограбить комиссионку по указанию мошенников

Преступления Происшествия

В Самарской области аферисты выманили 900 тысяч у пенсионерки

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская полиция расследует очередное уголовное дело, связанное с телефонными мошенничествами. На этот раз жертвой аферистов стала 61-летняя местная жительница, лишившаяся 900 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Обман произошел по классической схеме: жертве позвонила "специалист по аннулированию кредитов". Она убедила пожилую женщину, что за деньги может помочь ей избавиться от долгов.

Убедительность мошенницы сыграла решающую роль. Пенсионер, обеспокоенная размером платежей по имеющимся кредитам, не смогла устоять перед натиском "специалиста".

Денежные переводы на общую сумму свыше 900 тыс. рублей несколько дней женщина делала на мобильные телефоны и указанные расчетные счета. Злоумышленники смогли настолько запутать женщину, что она без колебаний рассталась со своими накоплениями.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионер незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31