Самарские правоохранители нашли игорный клуб на пр. Кирова

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела об организации азартных игр. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в июле 2025 г. самарец организовывал и проводил азартные игры в помещении на пр. Кирова. Правоохранители изъяли там в том числе компьютеры и мобильные телефоны.
Расследование продолжается.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы