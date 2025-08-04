Житель Сызрани хранил у себя полкило марихуаны

В полицию Сызрани поступило сообщение о том, что 41-летний местный житель, ранее судимый за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, может продавать наркотики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители наведались с досмотром в частный дом мужчины. В теплице они нашли развешенные для сушки ветки растения, на огороде — два куста подобной культуры, в одной из надворных построек — пять полимерных пакетов и пластиковую банку с измельченным веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что подозреваемый выращивал, собирал и хранил марихуану массой около 500 граммов, что относится к крупному размеру. Полицейским мужчина пояснил, что использовал запрещенное вещество только для себя.

На него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере". Расследование продолжается.