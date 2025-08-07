16+
Молодежная политика Общество

Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта для работающей молодежи "МолоТ"

ПЕРМЬ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 7 августа, в Перми дан старт финалу нового общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд) для работающей молодежи. Этот проект проводится впервые. Его финал объединил 420 участников из 14 регионов ПФО — молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, который ранее отмечал значимость "МолоТа" как средства мотивации и общественного признания.

С приветственным словом к участникам обратился замполпреда Олег Машковцев: "Уважаемые участники проекта, от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравляю вас с началом нового общественного проекта "Молот". Мы его готовили целый год. У нас в округе много проектов реализуется для школьников и студентов, но проекта для работающей молодежи, который смог бы объединить такое количество людей — нет. На самом деле вас намного больше, и вы молодцы, что приехали сюда, пройдя серьезный отбор в своих регионах. История вершится здесь прямо на глазах — проект такого масштаба появляется в Приволжье".

Замполпреда также озвучил поздравление от начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова: "Развитие кадрового потенциала предприятий и реального сектора экономики — важнейшая государственная задача уже сегодня. Вы, поколение молодых, определяете перспективы развития самых разных отраслей. Ваши таланты и достижения — залог технической модернизации и суверенитета России".

В течение нескольких месяцев во всех регионах округа проходили региональные этапы, в ходе которых были определены команды на окружной финал. В отборочных мероприятиях приняли участие более 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.

По результатам регионального этапа в сборную команду Самарской области вошли представители предприятий ООО "Тольяттикаучук", ООО "Нова", ООО "Газпром трансгаз Самара", АО "Авиакор-авиационный завод".

В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету. Представители работающей молодежи также примут участие в творческом конкурсе визиток и конкурсе видеороликов о профессиях и предприятиях регионов ПФО.

Мероприятия пройдут на разных площадках: на курорте "Усть-Качка", в Пермском президентском кадетском училище, спортивном комплексе "Энергия" и на стадионе "Динамо".

Также в программе финала планируется проведение чемпионата рабочих профессий, стратегическая сессия для обмена опытом, квест "Молот Молотова", направленный на знакомство с предприятиями региона и историей вклада Молотовской области в Великую Победу, и экскурсионная программа по Пермской агломерации — молодежной столице России.

Отметим, что идея проекта появилась в апреле 2024 года во время встречи представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО с молодыми пермяками. Именно тогда председатель союза молодежи "Протон-ПМ" Ирина Кучумова предложила провести в Пермском крае туристический слет работающей молодежи с участием всех регионов округа.

