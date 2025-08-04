Самарская пенсионерка лишилась 200 тыс. рублей в попытках купить щенка для внука

В Самарской области пожилая женщина, имеющая проблемы со здоровьем, стала жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Она решила порадовать внука и приобрести щенка, но в итоге лишилась денег.
На известном сайте объявлений пенсионерка нашла привлекательное предложение: милый щенок по очень выгодной цене.Не подозревая о подвохе, женщина связалась с продавцом. Тот оказался очень убедителен: прислал фотографии, подробно рассказал о питомце и даже убедил в срочности покупки, ссылаясь на большой спрос. В итоге жертва перевела 200 000 рублей через QR-код на неизвестный банковский счет.
Через два месяца, когда щенка не привезли, а продавец исчез из поля зрения, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы