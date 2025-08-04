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Самарская пенсионерка лишилась 200 тыс. рублей в попытках купить щенка для внука Житель Сызрани хранил у себя полкило марихуаны Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы дела о массовой драке в Сызрани В Самаре возбуждено уголовное по факту нападения на водителя такси Самарчанка отдала "сотруднику Центробанка" 195 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка лишилась 200 тыс. рублей в попытках купить щенка для внука

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пожилая женщина, имеющая проблемы со здоровьем, стала жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Она решила порадовать внука и приобрести щенка, но в итоге лишилась денег.

На известном сайте объявлений пенсионерка нашла привлекательное предложение: милый щенок по очень выгодной цене.Не подозревая о подвохе, женщина связалась с продавцом. Тот оказался очень убедителен: прислал фотографии, подробно рассказал о питомце и даже убедил в срочности покупки, ссылаясь на большой спрос. В итоге жертва перевела 200 000 рублей через QR-код на неизвестный банковский счет.

Через два месяца, когда щенка не привезли, а продавец исчез из поля зрения, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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