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Преступления Происшествия

Экс-главу Безенчукского района будут судить за взятки

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему главе районной администрации. Ему вменяют получение взятки.

По версии следствия, в октябре 2021 г. чиновник потребовал от директора фирмы, которая по муниципальному контракту ремонтировала водозаборную скважину, передать ему технику стоимостью 90 тыс. рублей. Взамен чиновник обещал беспрепятственно принять выполненные работы и посодействовать, чтобы фирма и получила новый контракт на 7 млн рублей.

Также в сентябре 2022 г. обвиняемый потребовал отремонтировать отмостку своего дома у директора фирмы, которая ремонтировала дворы в пос. Безенчук. Предприниматель из своих средств — 179 тыс. руб. выполнил требования. За это чиновник помог ему заключить шесть муниципальных контрактов на общую сумму 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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