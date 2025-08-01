Экс-главу Безенчукского района будут судить за взятки

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему главе районной администрации. Ему вменяют получение взятки.

По версии следствия, в октябре 2021 г. чиновник потребовал от директора фирмы, которая по муниципальному контракту ремонтировала водозаборную скважину, передать ему технику стоимостью 90 тыс. рублей. Взамен чиновник обещал беспрепятственно принять выполненные работы и посодействовать, чтобы фирма и получила новый контракт на 7 млн рублей.

Также в сентябре 2022 г. обвиняемый потребовал отремонтировать отмостку своего дома у директора фирмы, которая ремонтировала дворы в пос. Безенчук. Предприниматель из своих средств — 179 тыс. руб. выполнил требования. За это чиновник помог ему заключить шесть муниципальных контрактов на общую сумму 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.