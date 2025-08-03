Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы дела о массовой драке в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы уголовного дела по факту массовой драки в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, "разборки" произошли между кланами курдов — Калоянами и Тамоянами. По данным областного минздрава, в результате массовой драки пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.
Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области ходатайствовать перед надзорным органом об изъятии материалов уголовного дела, а также дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы