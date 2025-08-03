Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы дела о массовой драке в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы уголовного дела по факту массовой драки в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, "разборки" произошли между кланами курдов — Калоянами и Тамоянами. По данным областного минздрава, в результате массовой драки пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.

Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области ходатайствовать перед надзорным органом об изъятии материалов уголовного дела, а также дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.