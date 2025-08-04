Воспитательницу самарского детсада будут судить за жестокое обращение с детьми

В Красноглинский районный суд Самары отправилось уголовное дело 51-летней воспитательницы детского сада в Крутых Ключах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщине вменяют по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением").

По версии следствия, осенью 2024 г. воспитательница обращалась грубо с одним из воспитанников, оскорбляла его и применила насилие.