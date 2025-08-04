Воспитательницу самарского детсада будут судить за жестокое обращение с детьми

В Красноглинский районный суд Самары отправилось уголовное дело 51-летней воспитательницы детского сада в Крутых Ключах. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщине вменяют по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением").
По версии следствия, осенью 2024 г. воспитательница обращалась грубо с одним из воспитанников, оскорбляла его и применила насилие.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы