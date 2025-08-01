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Преступления Происшествия

В Волжском районе иностранка стала жертвой мошенников

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе жертвой мошенничества стала 56-летняя уроженка одного из соседних государств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

10 дней подряд злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка России, систематически звонили ей на сотовый телефон. Они убеждали женщину в необходимости срочного перевода денег на так называемые специальные счета для учета. Особую настойчивость мошенники начали проявлять узнав, что женщина родилась за пределами России.

Под влиянием обманщиков и испытывая страх перед возможными последствиями, женщина перевела на указанные аферистами счета сумму в 130 тыс. рублей. Только спустя время, осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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