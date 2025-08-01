В Волжском районе иностранка стала жертвой мошенников

В Волжском районе жертвой мошенничества стала 56-летняя уроженка одного из соседних государств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
10 дней подряд злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка России, систематически звонили ей на сотовый телефон. Они убеждали женщину в необходимости срочного перевода денег на так называемые специальные счета для учета. Особую настойчивость мошенники начали проявлять узнав, что женщина родилась за пределами России.
Под влиянием обманщиков и испытывая страх перед возможными последствиями, женщина перевела на указанные аферистами счета сумму в 130 тыс. рублей. Только спустя время, осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы