В Волжском районе иностранка стала жертвой мошенников

В Волжском районе жертвой мошенничества стала 56-летняя уроженка одного из соседних государств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

10 дней подряд злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка России, систематически звонили ей на сотовый телефон. Они убеждали женщину в необходимости срочного перевода денег на так называемые специальные счета для учета. Особую настойчивость мошенники начали проявлять узнав, что женщина родилась за пределами России.

Под влиянием обманщиков и испытывая страх перед возможными последствиями, женщина перевела на указанные аферистами счета сумму в 130 тыс. рублей. Только спустя время, осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело.