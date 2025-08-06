Водителя, сбившего насмерть пешехода в Самаре, отправили под стражу

В Самаре суд выбрал меру пресечения для водителя Land Cruiser, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 4 августа, в 20:10, 36-летний автомобилист в районе дома № 237 по ул. Галактионовской сбил 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший скончался в машине "скорой".

Как выяснилось, водитель был пьян, в отношении него возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Теперь мужчину отправили под стражу на два месяца — до 4 октября.