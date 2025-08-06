Водителя, сбившего насмерть пешехода в Самаре, отправили под стражу

В Самаре суд выбрал меру пресечения для водителя Land Cruiser, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 4 августа, в 20:10, 36-летний автомобилист в районе дома № 237 по ул. Галактионовской сбил 48-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший скончался в машине "скорой".
Как выяснилось, водитель был пьян, в отношении него возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Теперь мужчину отправили под стражу на два месяца — до 4 октября.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы