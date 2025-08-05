Пожилая тольяттинка лишилась всех сбережений из-за мошенников

В Тольятти 84-летняя женщина стала жертвой аферистки, представившейся "сотрудницей службы безопасности банка", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Неизвестная по телефону сообщила, что злоумышленники пытаются завладеть данными банковского счета пенсионерки и ее деньги в опасности. "Сотрудница банка" посоветовала обналичить имеющиеся сбережения и положить их на "безопасный счет".
Речь незнакомки показалась пенсионерке очень убедительной. Тольяттинка поверила женщине и, следуя инструкции, сняла все имеющиеся на счете деньги. После этого мошенница приехала домой к пенсионерке и забрала у нее порядка 300 тыс. рублей. Спустя время пенсионерка поделилась о произошедшем с родными и поняла, что стала жертвой аферы. Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы