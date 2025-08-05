Пожилая тольяттинка лишилась всех сбережений из-за мошенников

В Тольятти 84-летняя женщина стала жертвой аферистки, представившейся "сотрудницей службы безопасности банка", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестная по телефону сообщила, что злоумышленники пытаются завладеть данными банковского счета пенсионерки и ее деньги в опасности. "Сотрудница банка" посоветовала обналичить имеющиеся сбережения и положить их на "безопасный счет".

Речь незнакомки показалась пенсионерке очень убедительной. Тольяттинка поверила женщине и, следуя инструкции, сняла все имеющиеся на счете деньги. После этого мошенница приехала домой к пенсионерке и забрала у нее порядка 300 тыс. рублей. Спустя время пенсионерка поделилась о произошедшем с родными и поняла, что стала жертвой аферы. Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.