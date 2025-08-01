В Самаре продлили арест обвиняемому в даче взятки участком и домом полицейскому Мадову

Суд Самарского района Самары 1 августа продлил меру пресечения Раилю Бадертдинову. По версии следствия, он дал взятку домом и участком на Гавриловой поляне Евгению Мадову, который на тот момент занимал высокий пост в областной полиции.

Напомним, на теперь уже бывшего замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова ранее поступали жалобы от жителей Гавриловой поляны. Позже было возбуждено уголовное дело о получении им взятки. По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе. Общую стоимость следователи оценили не менее чем в 3,7 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций.

Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был объявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу.

Как стало известно на заседании по продлению меры пресечения Бадертдинову 1 августа, Бадертдинов официально работал менеджером по закупкам в ООО АТП "Спецтранс". Также Бадертдинов и его адвокат настаивали на удалении СМИ из зала суда под предлогом оглашения медицинской тайны. Но суд постановил удалить из зала всех слушателей (включая родственников самого Бадертдинова) только на период оглашения медицинских документов.

Как отметил следователь в заседании 1 августа, Батертдинов на свободе может воспользоваться связями бывшего полицейского Мадова и оказать влияние на ход расследования, надавить на кого-то или скрыться. Также по данным следователя, до сих пор в розыске третий обвиняемый по делу — уже скрывшийся Мартынов.

"Бадертдинов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может связаться с лицом, которое в розыске. Может оказать давление на свидетелей", — отметил следователь.

В итоге суд постановил продлить содержание под стражей Бадертдинова до 3 октября — пока идет следствие.