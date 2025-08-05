Подозреваемые в стрельбе в Сызрани цыгане арестованы

В ГУ МВД по Самарской области рассказали о ходе расследования уголовного дела о стрельбе по дому в Сызрани. Ранее сообщалось, что предположительно конфликт мог быть между двумя цыганскими кланами.

Напомним, все произошло на ул. Хвалынской. Как сообщали источники, цыгане обстреляли дом с детьми других цыган. Также по версии источника, "гости" пылили на машине у дома. Им сделали замечание, из-за этого поругались на месте, а потом "напали" на дом. В полицию обратились соседи, увидев стрельбу.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в тот же вечер сообщили: "Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение местных жителей в дежурную часть о якобы произошедшем конфликте возле одного из домов на ул. Хвалынской. В настоящее время на месте работают ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа".

По данным на 5 августа, подозреваемые арестованы. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Там уточнили, что в следственном управлении МУ МВД России "Сызранское" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастные к совершению противоправного деяния установлены, задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. В отношении них судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде ареста", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данным сотрудников МВД, сейчас расследование продолжается.