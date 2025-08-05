16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемые в стрельбе в Сызрани цыгане арестованы Тольяттинец пытался ограбить комиссионку по указанию мошенников В отношении экс-директора МП "Ремжилуниверсал" снова ведут расследование Пожилая тольяттинка лишилась всех сбережений из-за мошенников Главу самарского Фонда капремонта могут обвинить в мошенничестве

Преступления Происшествия

Подозреваемые в стрельбе в Сызрани цыгане арестованы

СЫЗРАНЬ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ГУ МВД по Самарской области рассказали о ходе расследования уголовного дела о стрельбе по дому в Сызрани. Ранее сообщалось, что предположительно конфликт мог быть между двумя цыганскими кланами.

Напомним, все произошло на ул. Хвалынской. Как сообщали источники, цыгане обстреляли дом с детьми других цыган. Также по версии источника, "гости" пылили на машине у дома. Им сделали замечание, из-за этого поругались на месте, а потом "напали" на дом. В полицию обратились соседи, увидев стрельбу.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в тот же вечер сообщили: "Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение местных жителей в дежурную часть о якобы произошедшем конфликте возле одного из домов на ул. Хвалынской. В настоящее время на месте работают ближайшие автопатрули и следственно-оперативная группа".

По данным на 5 августа, подозреваемые арестованы. Об этом журналисту Волга Ньюс рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Там уточнили, что в следственном управлении МУ МВД России "Сызранское" возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастные к совершению противоправного деяния установлены, задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. В отношении них судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде ареста", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данным сотрудников МВД, сейчас расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31