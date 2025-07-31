В Самаре будут судить водителя, избившего доставщика воды у ворот больницы

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Сергиевского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские получили информацию из больницы о госпитализации 37-летнего жителя Самары с травмой, полученной в бытовом конфликте. Установили, что инцидент произошел на ул. Нагорной, куда пострадавший, работающий развозчиком питьевой воды, приехал по служебной необходимости. Возле шлагбаума у него произошел конфликт с водителем легкового автомобиля, который перегородил въезд на территорию медучреждения. При этом незнакомец нанес несколько ударов по лицу пострадавшего и уехал. Спустя время мужчина из-за непрекращающегося кровотечения обратился за помощью в больницу.
Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, получили информацию об автомобиле, на котором передвигался злоумышленник. После чего задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Допрошенный в качестве подозреваемого водитель легковушки признал вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил сотрудникам полиции, что приехал в больницу за справкой и остановился перед закрытым шлагбаумом. В этот момент за его автомобилем остановился фургон компании по доставке питьевой воды. Водитель-водовоз начал настойчиво сигналить, требуя освободить проезд и оскорбляя его. Не справившись с эмоциями, он несколько раз ударил ранее незнакомого мужчину, после чего уехал.
Эксперты установили, что противоправными действиями подозреваемого здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы