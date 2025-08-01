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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти подожгла торговые павильоны по указке мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце июля на ул. Мира сгорели два торговых павильона. После ликвидации пожара выяснилось, что это был поджог. Правоохранители изучили записи расположенных рядом камер видеонаблюдения и выяснили маршрут передвижения подозреваемой. Вскоре девушку задержали.

Тольяттинка рассказала, что пойти на преступление ее заставили мошенники. Якобы сначала ее обманом уговорили перевести деньги, а потом пообещали вернуть их, если она подожжет два торговых павильона.

Теперь девушка стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Материалы о мошенничестве выделили в отдельное производство.

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