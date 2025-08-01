Жительница Тольятти подожгла торговые павильоны по указке мошенников

Тольяттинские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце июля на ул. Мира сгорели два торговых павильона. После ликвидации пожара выяснилось, что это был поджог. Правоохранители изучили записи расположенных рядом камер видеонаблюдения и выяснили маршрут передвижения подозреваемой. Вскоре девушку задержали.
Тольяттинка рассказала, что пойти на преступление ее заставили мошенники. Якобы сначала ее обманом уговорили перевести деньги, а потом пообещали вернуть их, если она подожжет два торговых павильона.
Теперь девушка стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Материалы о мошенничестве выделили в отдельное производство.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы