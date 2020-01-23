Дмитрий Сазонов: "Мой карьерный путь был вовсе не взлетом"

Четвёртый месяц в Самаре идёт судебное следствие по делу 49-летнего экс-заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого задержали летом 2018 года по подозрению в получении взятки.

Уже предъявлены суду все доводы гособвинения и 22 января в Ленинском райсуде были допрошены последние свидетели защиты. Затем и подсудимый Сазонов начал давать показания.

"За тридцать лет службы в полиции я дослужился всего лишь до полковничьих погон, вот как и вы, товарищ государственный обвинитель, — заявил подсудимый, вынужденный оспаривать обвинение в том, что благодаря отцу у него был необыкновенно быстрый карьерный взлет. — Однажды меня даже заставили уволиться, и я полтора года служил в налоговой полиции".

Напомним, до начала формирования Росгвардии полковник служил на должности начальника областного управления вневедомственной охраны. И согласно обвинению, отправной точкой сотрудничества Сазонова-младшего с криминальной группировкой "Законовские" стало вручение ее главарем Сергеем Рыжовым ценного подарка полицейскому в день рождения в октябре 2008 года. Якобы после этого бандиты ежемесячно возили обвиняемому мзду, "прикармливая" будущего генерала.

По словам же Дмитрия Сазонова, осенью 2008 г. ему было не до празднования дня рождения, потому что начальник областной милиции генерал Александр Реймер пристально следил за ним, вынес восемь взысканий и направил с понижением в должности работать в Волжский райотдел полиции.

"Последнее мое взыскание было как "не полное служебное соответствие", но спасибо, что хоть не уволили, — продолжил обвиняемый. — После кабинета заместителя начальника УВД Самары, я оказался в сельском районе. Не представляю кому в то время могло прийти в голову видеть меня генералом?"

В тот год его день рождения пришелся на будний день, когда, по словам Сазонова, все начальники райотделов оставались на работе до позднего вечера и уходили домой только после того, как генерал Реймер покидал управление.

Более того, защита привела в суд восемь свидетелей, которые рассказали суду, что осенью 2008 г. в ресторане "Правда жизни", что располагался на ул. Красноармейской (ныне ресторан "Баба Люба), не могло быть застолья, на которое Рыжов явился с дорогими настольными часами - по той причине, что там шел ремонт. По словам свидетеля Андреа Моро, руководившего с начала сентября перепланировкой помещения, он улетел на Рождество на Родину, и ремонт завершали уже без него.

Таким образом, точка отсчета регулярных подношений подсудимому оказалась под сомнением. На это накладывается отсутствие в материалах дела вещественных доказательств получения им денег и оказанных за взятку "услуг", а также вопросы по факту передачи 100 тыс. руб. перед задержанием.

Впрочем, обвинение привело таки факт, свидетельствующий о "покровительстве" Сазонова ОПГ. В начале 2018 г. он вдвое снизил ЧОО "Восток Лада" сумму штрафа за ненадлежащее содержание комнаты хранения оружия. Получается, что после того как "Законовские" передали ему несколько миллионов рублей, он "отработал" вложенные в него деньги, уменьшив взыскание с 50 до 25 тысяч.

Подсудимый же объяснил размер штрафа тем, что впервые оштрафованным не рекомендовалось выносить максимальные санкции. А если низовые подразделения все же их назначали, то у него было право штрафы снижать, чтоб не доводить дело до жалоб и суда.

Повествуя о своей карьере, Сазонов умолчал, о том, что служил в горячих точках - Фергане и Нагорном Карабахе. Об этом суду сообщила его мать, которая была приглашена в качестве свидетеля, характеризующего личность подсудимого.

Наталья Сазонова считает, что воспитанный в уважении к родителям, сын не мог заниматься мздоимством, тем более дружить с сомнительными личностями из числа ОПГ. Он хорошо понимал свою ответственность перед отцом, четырежды избранным в депутаты губдумы.

"Такая ситуация в нашей семье не впервые, — срывающимся голосом рассказала Сазонова. - В 1997 году, когда был убит начальник сызранского следственного изолятора Бородин, на моего мужа тоже пытались "повесить" ответственность за это преступление. Но потом настоящих виновников нашли, а после этого Виктору Федоровичу многие годы доверяли возглавлять губернскую думу. А могли также невинно осудить".

Женщина считает, что меченые деньги были подброшены Орловым, которого она назвала провокатором. В завершение она просила суд быть справедливым и оправдать ее сына.

На следующим заседании Дмитрий Сазовнов продолжит давать показания, в частности по второму эпизоду обвинения — получению взяток от Артура Юсупова - организатора фотостудий при самарских родильных домах.

Сам Юсупов дал свидетельские показания по видео-конференцсвязи из Энгельса. Из его рассказа следует, что давать деньги Сазонову он стал по собственной инициативе, желая завести влиятельное знакомство, которое, по его мнению, должно было дать возможность спокойно вести свой нехитрый бизнес в Самаре. Назвать какие конкретные преференция он получил от этой "дружбы" Юсупов не смог.

Напомним, ранее "финансовые" отношения с Сазоновым подтвердил лидер так называемой ОПГ "Законовские" Сергей Гафуров. А правоохранители изъяли записки с суммами взяток.