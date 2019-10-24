Свидетель по делу Сазонова: он должен был делиться взятками с коллегами

В среду, 23 октября, на судебном следствии по делу Дмитрия Сазонова, проходящем под председательством федеральной судьи Ирины Кузнецовой, продолжился допрос главного свидетеля обвинения - Александра Орлова.

Напомним, полковник Росгвардии Сазонов, обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. Он с июля прошлого года, категорически не признавая своей вины, находится под стражей.

Офицер был задержан после встречи с бывшим руководителем подразделения охраны общественного порядка Ленинского РОВД Александром Орловым, который участвовал в оперативном эксперименте УФСБ, передавая Сазонову меченые 100 тыс. рублей.

Как стало известно от этого свидетеля, после ухода на пенсию он устроился на работу к своему брату, учредившему ЧОП "Восток Лада". Предприятие оказывало услуги ОПГ "Законовские", охраняя в том числе их рынки. Тогдашний лидер банды Алексей Рыжов поручил Орлову связи с правоохранителями, которым бандиты регулярно выдавали деньги.

Дмитрий Сазонов: "Ждать оправдания не приходится" В понедельник, 14 октября, в Ленинском райсуде началось судебное следствие по делу 48-летнего полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого обвиняют по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Санкция инкриминируемой ему ч. 6 ст. 290 УК РФ - до 15 лет лишения свободы.

Так как Орлов ранее по службе был знаком с Сазоновым, то ему и поручили летом 2013 года отнести 300 тыс. рублей. Дескать Сазонов-старший занимает высокий пост, и есть все основания полагать, что его единственный сын получит в полиции высокую должность. И Сазонова-младшего целесообразно "прикормить и вырастить".

Действительно карьера Дмитрия Сазонова была удачной. Уйдя из ГАИ, он сел в кресло руководителя Волжского райотдела милиции, затем стал заместителем начальника горУВД Самары. Потом он возглавил областное управление вневедомственной охраны, а после учреждения Росгвардии, которой переподчинили УВО, получил назначение на должность заместителя регионального управления этой новоиспеченной службы. Так как данная должность подразумевает особый режим допуска к гостайне, не понятно, как уже "прикормленный" бандитами офицер прошел жесточайшую проверку, положенную при таком назначении.

По словам Орлова, передаваемые Сазонову ежемесячно за крышевание 300 тыс. руб. должны были делиться между ним и еще двумя полицейскими чинами. Делился ли подсудимый или всю сумму присваивал, свидетелю неизвестно.\

В апреле 2018 г., опасаясь провокаций, Орлов записал встречу с Сазоновым на спецаппаратуру в виде авторучки, которой ранее пользовался по распоряжению Рыжова.

По его словам, основанием для провокации могло быть его участие в контролируемой ФСБ передаче взятки прокурору Безенчукского района Андрея Павлова. Об этом в регионе было широко известно. И Сазонов якобы спросил у Орлова: "Какие у тебя дела с ФСБ?". На это Орлов сказал, что "они уже от него отвязались" и Сазонову нечего опасаться. Тут полковник Росгвардии проявил невероятную для его возраста и должности наивность, поверив бывшему коллеге.

Сделав четыре таких видеозаписи, 16 июля 2018 г. Орлов пришел к правоохранителям с заявлением на имя начальника регионального УФСБ Владимира Татаурова, написанным с множеством орфографических ошибок. Этим не преминул воспользоваться адвокат Дмитрий Тараборин, задав свидетелю вопрос о его образовании. Ответ Орлова также вызывает удивление — как он мог получить звание подполковника полиции, имея всего лишь среднее образование.

Оперативной разработкой Сазонова занялся тот же офицер ФСБ с фамилией, который "принял" и прокурора Павлова.

В апелляционном суде осужденный Павлов пытался доказать, что против него была совершена провокация, однако безрезультатно. Теперь этим же занялась и защита Сазонова, состоящая из двух экс-сотрудников УФСБ Михаила Пыряева и Тараборина, а также Андрея Карномазова.