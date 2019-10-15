Дмитрий Сазонов: "Ждать оправдания не приходится"

В понедельник, 14 октября, в Ленинском райсуде началось судебное следствие по делу 48-летнего полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого обвиняют по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Санкция инкриминируемой ему ч. 6 ст. 290 УК РФ - до 15 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель Святослав Михайловский зачитал обвинение, в котором говорится, что с 16 октября 2008 г., получив в подарок к дню рождения дорогие настольные часы, Сазонов, в то время еще начальник Волжского райотдела, начал "крышевать" тольяттинский ЧОП "Восток Лада". Последний работал под ОПГ "Законовские", от которых Сазонов якобы получал 300 тыс. руб. ежемесячно, что в сумме составило почти 30,8 млн рублей.

Во втором эпизоде говорится о получении от ООО "Арт-Инвест" мзды сначала в размере 50 тыс. руб. в месяц, а затем и 70 тыс. ежемесячно за покровительство фотостудиям, снимающим рожениц с младенцами. Тут насчитали 2,45 млн руб. преступных доходов.

Подсудимый вину отрицает в полном объеме. Он заявил, что все дело сфальсифицировано, а получение им от Александра Орлова 100 тыс. руб. накануне ареста - чистой воды провокация.

На вопрос корреспондента портала "Волга Ньюс" "Рассчитываете ли на оправдание?" Дмитрий Сазонов ответил: "Хотелось бы, но, учитывая, сколько меня уже продержали на нарах, ждать этого не приходится".

Как заявили суду его адвокаты, "широкими мазками написанную эпическую картину мздоимства" надо бы конкретизировать, как того требует уголовно-процессуальный закон, чтобы их клиент знал, от чего защищаться. Иначе его право на защиту будет грубо нарушено. По их словам, предварительное следствие "переборщило", указывая, что в должности начальника Волжского РОВД, не имея никакого отношения к тольяттинским ЧОПам и самарским рынкам, Сазонов получал 300 тыс. руб. в месяц, а став начальником областной Лицензионно-разрешительной службы, как раз и контролирующей ЧОПы, довольствовался 100 тысячами.

Следует заметить, что аналогичное "ретроградное" обвинение в отношении прокурора Безенчукского района Андрея Павлова было отменено апелляционной судебной инстанцией.

По ходатайству гособвинения содержание Сазонова под стражей продлено до 12 марта.