В суде по делу Дмитрия Сазонова допросили лидера "Законовских"

В среду, 13 ноября, в Ленинском райсуде Самары в процессе по делу Дмитрия Сазонова допросили известного в Самаре "авторитетного" предпринимателя Сергея Гафурова, которого недавно освободили из мест лишения свободы, куда он попал за организацию нападения на адвоката.

Появление Гафурова привлекло к зал суда много журналистов, для которых пришлось обустраивать дополнительные сидячие места.

На заседании стороны старались не употреблять выражение ОПГ "Законовские", так как защита напомнила, что нет ни одного решения суда, где бы группу компаний, связанных с Кировским вещевым рынком, признали бы преступной организацией или кто-то из менеджмента этих компаний был осужден по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".

Однако ничего нового Гафуров не рассказал. Он подтвердил то, что ранее сообщил суду главный свидетель обвинения Александр Орлов.

Лейтмотивом выступления Гафурова стало то, что после смерти Рыжова он принял на себя руководство Кировским вещевым рынком, но какое-то время на предприятии все оставалось так, "как было при Рыжове". Якобы ему нужно было время, чтобы вникнуть в эту сложную коммерческую деятельность.

Гафурову было известно, что финансовый директор Александр Ашенбреннер выдавал Орлову некие суммы на расходы, а тот отчитывался за деньги на листочках бумаги. Возможно, взятки Сазонову и были там зафиксированы в строке с тремя буквами "Саз". Эти записки изъяли парвоохранители.

"На вопрос гособвинителя, немного стесняясь, Гафуров таки признал себя лидером ОПГ "Законовские", — рассказал корреспонденту издания адвокат Андрей Карномазов. — После смерти Рыжова в 2016 г. для целей личной охраны он приобрел ЧОП "Восток-Лада". То есть никакого ЧОПа "Восток-Лада" у "Законовских" до этого времени не было. Соответственно, возникает вопрос, как относится к обвинению Сазонова, согласно которому последний оказывал покровительство ЧОП "Восток-Лада" в интересах "Законовских" аж с 2008 г., если сам этот ЧОП появился у них только в 2016 году?"

При этом свидетель достаточно категорично заявил, что распоряжений платить деньги Сазонову он не давал, об этом перед ним никто не отчитывался, в том числе Орлов. После смерти Рыжова они стали выяснять, куда уходят деньги, но выяснить не успели, так как Гафурова арестовали.

ЧОП "Восток-Лада" занимался его личной охраной, но с лета 2017 г. Гафуров находился в СИЗО и охранять было некого. В результате ЧОП фактически развалился, так как охранникам перестали платить. Гафурову самому тогда было не до ЧОПов, охранявших его и рынок, поэтому он не смог сказать, решал ли Сазонов какие-то вопросы в интересах их организации.

Также Гафуров пояснил, что в бытность его руководства по рынкам у него никаких проблем не возникало. С самим Сазоновым он лично не знаком, к нему никогда не обращался и понятия не имеет, "кто там куда обращался для решения вопросов, возникающих постоянно даже на пустом месте".

К событиям с прокурором Павловым и полковником Сазоновым, где в обоих случаях инициатором возбуждения уголовных дел был Орлов, Гафуров якобы никакого отношения не имеет, так как в то время сидел за решеткой.

"Гафуров как лидер "Законовских" и фактический владелец ЧОП "Восток-Лада" не подтвердил ни одного факта передачи денег Сазонову по его распоряжению ни за покровительство ЧОПу "Восток-Лада", ни за покровительство рынкам", — считает Карномазов.

Большую часть информации, выданной суду, Гафуров якобы получил когда-то от Рыжова, с которым тесно общался из-за общей трудовой деятельности. Чаще всего в судах информация от третьих лиц, пересказанная свидетелями, доказательного значения не имеет, но в деле Сазонова именно такие сведения и предъявлены суду в качестве доказательства вины полковника Сазонова. И тут защите есть где развернуться, чтобы представить такие сведения недостоверными и не заслуживающие внимания.

Так как Гафуров не смог ответить на некоторые заданные ему вопросы, адвокат Дмитрий Тараборин ходатайствовал о допросе охранника Андрея, прибывшего вместе со свидетелем. Но суд отказал, решив, что показания этого человека к рассматриваемому делу не могут относиться. Из-за этого защитник заявил отвод председательствующей судьи. Федеральный судья Ирина Кузнецова свой отвод не удовлетворила. И это было ожидаемо. Но демарш адвоката, скорее всего, был нацелен на то, чтобы в случае обжалования вынесенного ею приговора у него были доказательства, что в первой инстанции он протестовал против нарушения прав клиента.