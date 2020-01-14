Эксперты не сошлись во мнении о спорных видеозаписях в деле Дмитрия Сазонова

В понедельник, 13 января, в Ленинском райсуде Самары состоялось очередное заседание по уголовному делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого обвиняют в получении взяток, в том числе от криминальной группировки "Законовские".

Напомним, в июле 2018 г. Дмитрий Сазонов был задержан в самарском кафе, якобы при получении 100 тыс. руб. от представителя ОПС "Законовские" Александра Орлов. Именно этот факт ставится под сомнение зашитой, так как деньги были найдены под подушкой дивана, а с рук Сазонова не взяли смывы, которые должны были свидетельствовать, что он касался купюр.

Кроме того, Орлов якобы предоставил следствию видеозаписи четырех его встреч с Сазоновым, сделанные в весной-летом 2018 г. как доказательства взяточничества.

На состоявшемся заседании допросили экспертов, выполнявших исследования имеющихся в деле цифровых видеозаписей. Специалисты из УФСБ утверждали, что эти файлы не подвергались изменениям. Приглашенный же защитой эксперт Игорь Лях настаивал на обратном.

Гособвинитель просил суд не приобщать к материалам дела заключение независимого эксперта, так как он исследовал копии.

"Предоставленная вами экспертиза также проводилась на копиях, так давайте и ее исключим из числа допустимых доказательств", — предложил адвокат Дмитрий Тараборин.

Также выводы, к которым пришел эксперт Лях, опровергают утверждения главного свидетеля обвинения Орлова. По его словам, он четыре раза записывал свои встречи с Сазоновым на "шпионскую" авторучку. Но специалист в файлах увидел данные, показывающие, что записывающие устройства были разными.

По мнению защиты, противоположные выводы экспертов могут стать основанием для назначения повторной экспертизы этих видеофайлов.

Кроме того, обнаружилось, что после завершения следствия в протокол задержания была внесли запись, сделанную другими чернилами. Гособвинитель считает, что внесение записи о применении видеокамеры не является фальсификацией документа. Дело в том, что протокол задержания и видеозаписи Орлова, являются главным доказательством обвинения, а защита добивается признания их недопустимыми.