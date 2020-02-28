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Дмитрию Сазонову вернут подаренные "Законовскими" часы В Волжском районе будут судить мужчину, угнавшего и разбившего чужой автомобиль Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии Вынесение приговора полковнику Нещадимову перенесли В суд по делу Мязитова вызвали директора СОФЖИ

Суды Происшествия

Дмитрию Сазонову вернут подаренные "Законовскими" часы

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности приговора, вынесенного Дмитрию Сазонову за взятки.

В среду, 26 февраля, в Самаре федеральный судья Ирина Кузнецова вынесла приговор бывшему замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Его признали виновным по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Первый эпизод касался денег, полученных от "Законовских" за попустительство в отношении ЧОО "Восток-Лада" при проверках соблюдения правил хранения оружия. По этому обвинению Сазонову назначили 10 лет лишения свободы.

Второй эпизод касался получения денег от директора ООО "АртИнвест" Юсупова, который арендовал в самарских роддомах комнаты для фотосъемок мам с младенцами. За это Дмитрий Сазонов наказан восемью годами. Частично сложив сроки, судья вынесла решение - отправить осужденного в колонию строгого режима на 12 лет.

"Не представляю, чем можно мотивировать такие несправедливые сроки, - комментирует адвокат Михаил Пыряев. - Существует судебная практика, которая исходит из соразмерности содеянного и наказания за него. В данном случае ущерб никому не причинен, никто не пострадал. Те, кто носил Сазонову деньги, делали это по собственной инициативе без какого-либо принуждения. Ни одного нарушения ради них осужденный не совершил. Даже в том единственном факте, приведенном обвинением, когда этому ЧОО был снижен штраф с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, наш подзащитный действовал в рамках инструкций и своих полномочий".

Адвокат сравнил сумму, которую фотограф Юсупов принес Сазонову "по дружбе" и "за беспокойство", с украденными из госказны миллиардами, за которые бывший начальник областного ГУВД Александр Реймер получил те же восемь лет колонии.

Сам же Юсупов заявил в суде, что претензий к Сазонову не имеет. Но судья отнеслась к этому заявлению "критически", указав, что свидетель хотел помочь Сазонову опять же "по дружбе". Тем не менее последний вернул Юсупову часть полученных денег, заявив в суде, что, наверное, брал их зря, раз ничем не мог помочь в решении проблем с роддомами.

Даже заключить договор аренды с одним из медучреждений, согласно приговору, помогал Юсупову покойный председатель губернской думы, который был старым знакомым Юсупова-старшего еще по службе в Саратове. В решении суда приведены показания свидетелей, в которых постоянно звучит имя Виктора Сазонова, который звонил министру, а министр звонил главврачу больницы.

По мнению адвоката Дмитрия Тараборина, обвинение по эпизоду с Юсуповым абсурдно, потому что в статье о взяточничестве написано: "…если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям". Однако в приговоре не указано, какие именно служебные полномочия начальника лицензионно-разрешительной службы МВД распространяются на родильные дома.

Все же признанный судом объем обвинения отличается от выводов предварительного следствия. В приговоре уменьшен период получения денег от "Законовских". Согласно предъявленному обвинению, Сазонов познакомился с лидером сообщества в октябре 2008 года. Тогда Рыжов преподнес ему на день рождения дорогие настольные часы, договорился о "сотрудничестве" и позже якобы стал регулярно платить. Однако суд решил, что если на тот момент Сазонов служил в райотделе полиции, то его полномочия не распространялись на весь город и он не мог покровительствовать ОПГ. В результате суд постановил вернуть осужденному подарок, изъятый из его служебного кабинета.

"Судья посчитала, что взятки Сазонов стал получать с 2011 г., когда был назначен начальником вневедомственной охраны, - говорит адвокат Пыряев, - но лицензионно-разрешительная служба полиции опять-таки никаким образом не имела отношения к УВО".

Действительно, на судебном следствии приближенные Рыжова рассказывали, будто слышали от него, мол, "Сазонов все решит". Убедительных же доказательств того, что Сазонов мог тогда влиять на руководство РЛС в интересах ЧОО "Восток Лада", в суде не прозвучало.

"Это, конечно, не окончательное решение, - заявил адвокат Андрей Карномазов. - Вне сомнения, приговор районного суда будет обжалован и, возможно, не один раз. Оснований для этого более чем достаточно".

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