Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В 1/2 финала Кубка России в Астрахани "Лада" проиграла "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 24:34 (13:21).

Основательная подготовка тольяттинок к битве с лидером сезона путем его каждодневного детального разбора желаемых плодов не принесла. На равных с фаворитом "Финала четырех" подопечные Екатерины Маренниковой рубились лишь полтайма, и даже чуть меньше.

Дебютировавшая в нашем составе в этой встрече экс-ростовчанка Александра Макеева открыла счет своим голам за "Ладу", выйдя на реализацию пенальти на 13-й минуте, и в который уже раз восстановила равенство (6:6). Первое и единственное удаление у волжанок в матче, последовавшее вскоре вслед за этим, команду явно подкосило. Пока Ольга Горшенина за досадную провинность — бросок после четвертой передачи на поднятых руках арбитров — отбывала наказание, дончанки дважды воспользовались "лишним" игроком. И дальше по накатанной принялись наращивать не без труда добытый перевес.

Свой уже второй тайм-аут наш тренерский штаб сжег за четыре минуты до перерыва, как только лидерство подшефных Ирины Дибировой стало двузначным (20:10). Макеева впервые забила с игры, затем классно ассистировала Яне Жилинскайте, после чего реализовала два "семерика". Ее продуктивность позволила волжанкам на пару мячей гигантский дефицит перед уходом в раздевалку сократить. Но в целом ситуация для них уже, по сути, выглядела безысходной. Восемь потерь против одной ростовской за весь первый тайм — с такими цифрами на что-то хорошее рассчитывать было, конечно, нельзя.

Мягко говоря, не радовала и вратарская статистика. За три минуты до перерыва на счету тольяттинских голкиперов значился всего один сэйв. Но эту напасть Юлия Кунцевич в конце концов преодолела. Пару долгожданных "спасений" она совершила еще перед отдыхом. А за пять минут после него отразила четыре броска из шести, два из которых — один за другим, с интервалом в несколько секунд. Возникла робкая надежда, что тольяттинки воодушевятся действиями раскуражившейся стражницы. И они действительно пошли на абордаж, резко всколыхнув почти сотню своих болельщиков, прибывших на двух автобусах из Тольятти в Астрахань. Шутка ли — в ворота "Ростов-Дона" влетели шесть безответных мячей! Но есть одно "но". Эта канонада разразилась лишь тогда, когда у желто-черных, накопивших ближе к середине тайма запас "плюс 14", все мысли уже, видимо, заранее переключились на завтрашний финал.

Кубок ростовчанки в воскресенье разыграют с "Астраханочкой". "Ладе" же теперь остается уповать на бронзу, спор за которую с "Черноморочкой" начнется завтра на той же арене в 14.00.