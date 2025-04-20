Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В 1/2 финала Кубка России в Астрахани "Лада" проиграла "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 24:34 (13:21).
Основательная подготовка тольяттинок к битве с лидером сезона путем его каждодневного детального разбора желаемых плодов не принесла. На равных с фаворитом "Финала четырех" подопечные Екатерины Маренниковой рубились лишь полтайма, и даже чуть меньше.
Дебютировавшая в нашем составе в этой встрече экс-ростовчанка Александра Макеева открыла счет своим голам за "Ладу", выйдя на реализацию пенальти на 13-й минуте, и в который уже раз восстановила равенство (6:6). Первое и единственное удаление у волжанок в матче, последовавшее вскоре вслед за этим, команду явно подкосило. Пока Ольга Горшенина за досадную провинность — бросок после четвертой передачи на поднятых руках арбитров — отбывала наказание, дончанки дважды воспользовались "лишним" игроком. И дальше по накатанной принялись наращивать не без труда добытый перевес.
Свой уже второй тайм-аут наш тренерский штаб сжег за четыре минуты до перерыва, как только лидерство подшефных Ирины Дибировой стало двузначным (20:10). Макеева впервые забила с игры, затем классно ассистировала Яне Жилинскайте, после чего реализовала два "семерика". Ее продуктивность позволила волжанкам на пару мячей гигантский дефицит перед уходом в раздевалку сократить. Но в целом ситуация для них уже, по сути, выглядела безысходной. Восемь потерь против одной ростовской за весь первый тайм — с такими цифрами на что-то хорошее рассчитывать было, конечно, нельзя.
Мягко говоря, не радовала и вратарская статистика. За три минуты до перерыва на счету тольяттинских голкиперов значился всего один сэйв. Но эту напасть Юлия Кунцевич в конце концов преодолела. Пару долгожданных "спасений" она совершила еще перед отдыхом. А за пять минут после него отразила четыре броска из шести, два из которых — один за другим, с интервалом в несколько секунд. Возникла робкая надежда, что тольяттинки воодушевятся действиями раскуражившейся стражницы. И они действительно пошли на абордаж, резко всколыхнув почти сотню своих болельщиков, прибывших на двух автобусах из Тольятти в Астрахань. Шутка ли — в ворота "Ростов-Дона" влетели шесть безответных мячей! Но есть одно "но". Эта канонада разразилась лишь тогда, когда у желто-черных, накопивших ближе к середине тайма запас "плюс 14", все мысли уже, видимо, заранее переключились на завтрашний финал.
Кубок ростовчанки в воскресенье разыграют с "Астраханочкой". "Ладе" же теперь остается уповать на бронзу, спор за которую с "Черноморочкой" начнется завтра на той же арене в 14.00.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!