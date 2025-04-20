16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" Пловец Александр Кудашев завоевал титул чемпиона России по плаванию Диана Шнайдер завершила выступление на турнире в Германии Самарская спортсменка победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 1/2 финала Кубка России в Астрахани "Лада" проиграла "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 24:34 (13:21).

Фото: "Лада" ГК

Основательная подготовка тольяттинок к битве с лидером сезона путем его каждодневного детального разбора желаемых плодов не принесла. На равных с фаворитом "Финала четырех" подопечные Екатерины Маренниковой рубились лишь полтайма, и даже чуть меньше.

Дебютировавшая в нашем составе в этой встрече экс-ростовчанка Александра Макеева открыла счет своим голам за "Ладу", выйдя на реализацию пенальти на 13-й минуте, и в который уже раз восстановила равенство (6:6). Первое и единственное удаление у волжанок в матче, последовавшее вскоре вслед за этим, команду явно подкосило. Пока Ольга Горшенина за досадную провинность — бросок после четвертой передачи на поднятых руках арбитров — отбывала наказание, дончанки дважды воспользовались "лишним" игроком. И дальше по накатанной принялись наращивать не без труда добытый перевес.

Свой уже второй тайм-аут наш тренерский штаб сжег за четыре минуты до перерыва, как только лидерство подшефных Ирины Дибировой стало двузначным (20:10). Макеева впервые забила с игры, затем классно ассистировала Яне Жилинскайте, после чего реализовала два "семерика". Ее продуктивность позволила волжанкам на пару мячей гигантский дефицит перед уходом в раздевалку сократить. Но в целом ситуация для них уже, по сути, выглядела безысходной. Восемь потерь против одной ростовской за весь первый тайм — с такими цифрами на что-то хорошее рассчитывать было, конечно, нельзя.

Мягко говоря, не радовала и вратарская статистика. За три минуты до перерыва на счету тольяттинских голкиперов значился всего один сэйв. Но эту напасть Юлия Кунцевич в конце концов преодолела. Пару долгожданных "спасений" она совершила еще перед отдыхом. А за пять минут после него отразила четыре броска из шести, два из которых — один за другим, с интервалом в несколько секунд. Возникла робкая надежда, что тольяттинки воодушевятся действиями раскуражившейся стражницы. И они действительно пошли на абордаж, резко всколыхнув почти сотню своих болельщиков, прибывших на двух автобусах из Тольятти в Астрахань. Шутка ли — в ворота "Ростов-Дона" влетели шесть безответных мячей! Но есть одно "но". Эта канонада разразилась лишь тогда, когда у желто-черных, накопивших ближе к середине тайма запас "плюс 14", все мысли уже, видимо, заранее переключились на завтрашний финал.

Кубок ростовчанки в воскресенье разыграют с "Астраханочкой". "Ладе" же теперь остается уповать на бронзу, спор за которую с "Черноморочкой" начнется завтра на той же арене в 14.00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4