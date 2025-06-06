Диана Шнайдер и Мирра Андреева взяли лишь один гейм в полуфинале "Ролан Гаррос"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева не смогли выйти в финал "Ролан Гаррос" — 2025 в парном разряде, сообщает championat.com. В матче ½ финала они потерпели разгромное поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Жасмин Паолини — 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Эррани и Паолини один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.