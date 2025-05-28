Самарец Кирилл Бородачев победил в чемпионате Союзного государства по фехтованию

В Минске проходит чемпионат Союзного государства по фехтованию. Во вторник, 27 мая, завершились личные соревнования среди мужчин-рапиристов.

Победителем турнира стал самарский спортсмен Кирилл Бородачев, воспитанник тренера Элины Орловой. В финале он обыграл спортсмена из Башкортостана Искандера Булатова — 15:13.

Другой самарец, Антон Бородачев, по сетке встретился с Кириллом в четвертьфинале — 7:15 и выбыл из борьбы за медали. Итоговое место — пятое.