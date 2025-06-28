В Тольятти фура съехала с дороги и развалилась

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В пятницу, 27 июня, в 7:20 33-летний мужчина на Mercedes-Benz Actros на 7 км Обводного шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги.

Фото: ГУ МВД по Самарской области