Авито Путешествия поддержали международную велогонку "Золото Ладоги 2025"

С 9 по 15 июня в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия состоялась Международная шоссейная многодневная велогонка "Золото Ладоги 2025". Событие прошло в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Организаторами велогонки выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных России.

В этом году генеральным партнером велогонки стали Авито Путешествия — сервис с самым широким выбором квартир, домов и отелей для онлайн-бронирования в России согласно исследованиям агентства ORO, проведённым в марте 2025 г.

Велогонка "Золото Ладоги", являясь знаковым спортивным событием, также имеет большой туристический потенциал. Трасса проходит по живописным местам вокруг Ладожского озера, а в маршрут входят исторические места Приладожья и Санкт-Петербурга.

Гонка включала семь этапов общей протяженностью 788 км. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, Сирии и Вьетнама. Маршрут многодневки пролегал по живописным местам вокруг Ладожского озера и рядом с историческими объектами Приладожья и Санкт-Петербурга: участники соревновались с видами на крепость "Корела", Выборгский замок, ладожские шхеры и другие знаковые локации. Впервые в программу велогонки был включен зачет для корпоративных команд и любительских клубов.

"Сегодня растет спрос на путешествия по России. Туристы все чаще выбирают для отдыха нестандартные объекты в малых городах и предпочитают добираться на них на автомобиле. Вместе с популярностью автопутешествий увеличивается и число туристов, берущих с собой в поездку велосипед. Это позволяет разнообразить отдых, лучше познакомиться с местом и получить новые впечатления. Уверен, что красивейшая трасса велогонки "Золото Ладоги", проходящая вокруг Ладожского озера, вдохновит как профессиональных спортсменов, так и любителей на путешествие по регионам Северо-Запада и многие вернуться сюда вновь", — сказал директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.

По итогам соревнования Авито Путешествия вручили двум командам — Zubov Team и Команде РЖД — сертификаты на 500 тыс. рублей, которые можно потратить на бронирования на сервисе. Zubov Team по сумме очков выиграла генеральную классификацию, а Команда РЖД стала лучшей корпоративной командой по сумме всех этапов.

Компанию Авито представляли команды "Авито Велосипедито 1" и "Авито Велосипедито 2". "Авито Велосипедито 1" одержала победу в зачете любителей и корпоративных команд на заключительном этапе протяженностью 72 км, который проходил вокруг Гребного канала Санкт-Петербурга.

"Очень здорово, что в этом году впервые организованы заезды корпоративных команд и любителей. Это, безусловно, сделано гонку еще интереснее и масштабнее. Проект привлекает новых людей, и я уверена, что в следующем году команд в таких заездах будет еще больше. Все трассы сложные, интересные и очень живописные. Ты видишь уникальные природные ландшафты, исторические города. В Карелии, например, природа абсолютно поразительная, кататься там — одно удовольствие. Благодаря соревнованию я посетила Питкяранту, в которой раньше никогда не была, а в Выборге — испытала себя ездой по брусчатке. Испытание непростое, но очень запоминающееся, как и вся гонка. Здорово, что такие знаковые спортивные события способствуют развитию не только велоспорта, но и активного туризма", — отметила Марина Летаева, участница команды "Авито Велосипедито 1" и призер в общем зачете среди женщин.

Победителем генеральной классификации велогонки "Золото Ладоги" стал россиянин Артемий Хомяков, представляющий команду "Мангазея — Московский спорт", второе место занял белорус Сергей Шевченко, бронза у россиянина Кирилла Миллера из команды Volga Union. Звание лучшего молодого спортсмена завоевал Альмир Валиев из Казахстана.

Отметим, что на сайте велогонки опубликованы как профессиональные, так и любительские маршруты по Выборгу, Санкт-Петербургу и Питкяранте, Мичуринскому и Вишневскому озерам длительностью от 3,6 до 30,6 км. Их могут использовать путешественники для изучения города и природы Приладожья, чтобы открыть для себя всю красоту Северо-Запада России.