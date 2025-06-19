Диана Шнайдер в паре с Андреевой завершили выступление на турнире в Германии на первом круге

Российские теннисистки Мирра Андреева/Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг травяного теннисного турнира WTA-500 в Берлине, уступив в стартовом матче венгерско-бразильскому дуэту Тимя Бабош/Луиза Стефани со счетом 6:4, 4:6, 5:10, пишет championat.com.

Матч продлился 1 час 27 минут. За время игры пара Бабош/Стефани не сделала ни одной подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом единственный брейк-пойнт. Российский дуэт допустил пять двойных ошибок, один раз сделал подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт из семи.